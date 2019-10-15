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В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

16.10.2019 11:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Калифорния вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горят три резервуара с этанолом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу с огнем вышли порядка 200 человек. Обстоятельства и причина возгорания выясняются. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу, плотно закрыть все двери и окна, выключить нагревательные приборы и кондиционеры. Информации о пострадавших не поступало.

В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

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Новости США. В штате Калифорния вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горят три резервуара с этанолом, сообщили в программе Новости «24...
 
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