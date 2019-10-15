В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе

Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Калифорния вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горят три резервуара с этанолом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу с огнем вышли порядка 200 человек. Обстоятельства и причина возгорания выясняются. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу, плотно закрыть все двери и окна, выключить нагревательные приборы и кондиционеры. Информации о пострадавших не поступало.



















