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В Калифорнии вспыхнул сильный пожар на нефтебазе
Источник материала: СТВ
Новости США. В штате Калифорния вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горят три резервуара с этанолом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борьбу с огнем вышли порядка 200 человек. Обстоятельства и причина возгорания выясняются. Власти призывают местных жителей не выходить на улицу, плотно закрыть все двери и окна, выключить нагревательные приборы и кондиционеры. Информации о пострадавших не поступало.
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Новости США. В штате Калифорния вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горят три резервуара с этанолом, сообщили в программе Новости «24...
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