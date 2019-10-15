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«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Источник материала: СТВ
Минская «Юность» провела заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Минчане на льду «Чижовка-арены» встречались с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». Для гарантированного выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна была победа, причем в основное время.
Хоккеисты «Юности» проигрывали 0:2, но сравняли счет (отличились Мицкевич и Ногачёв). Ничья -- по окончании основного времени матча. В овертайме забросить не удалось, а в серии буллитов финны были точнее – 3:2 в их пользу.
Евгений Ногачёв, защитник ХК «Юность-Минск»:
Не хватило реализации, где-то агрессии. Под воротами нужно было где-то забить «мусорный гол», полезть на ворота. Сегодня этого было не достаточно.
Павел Воробей, защитник ХК «Пеликанс»:
Теперь судьба «Юности» в руках «Лозанны» и «Тршинеца». Чешскому клубу, чтобы потеснить «Юность» со второго места в группе, нужна была победа. Встреча завершилась победой швейцарского клуба – 5:3, а значит «Юность» вышла в плей-офф.
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Минская «Юность» провела заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Минчане на льду «Чижовка-арены» встречались с хоккеистами финского клуба...
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