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«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

16.10.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минская «Юность» провела заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Минчане на льду «Чижовка-арены» встречались с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». Для гарантированного выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна была победа, причем в основное время.

«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Хоккеисты «Юности» проигрывали 0:2, но сравняли счет (отличились Мицкевич и Ногачёв). Ничья -- по окончании основного времени матча. В овертайме забросить не удалось, а в серии буллитов финны были точнее – 3:2 в их пользу.

«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Ногачёв, защитник ХК «Юность-Минск»:
Плохо начали матч. Где-то не все нам удавалось, пропустили голы, но во втором периоде собрались и смогли переломить ход встречи и, в принципе, контролировали игру.

Не хватило реализации, где-то агрессии. Под воротами нужно было где-то забить «мусорный гол», полезть на ворота. Сегодня этого было не достаточно.

«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Павел Воробей, защитник ХК «Пеликанс»:
Допустили индивидуальные какие-то ошибки. В моментах, когда выигрывали и 3:0 в Чехии, и проиграли игру 4:5 в домашней встрече. За счет индивидуальных ошибок не получилось выйти.
Всегда приятно играть в городе, где ты родился и вырос, поэтому хорошие очень эмоции и с ними отправляемся в Финляндию.

«Нужно было забить «мусорный гол». «Юность» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Теперь судьба «Юности» в руках «Лозанны» и «Тршинеца». Чешскому клубу, чтобы потеснить «Юность» со второго места в группе, нужна была победа. Встреча завершилась победой швейцарского клуба – 5:3, а значит «Юность» вышла в плей-офф.

Люди в материале: Евгений Ногачев
 
Теги: Минск
 
 
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Минская «Юность» провела заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Минчане на льду «Чижовка-арены» встречались с хоккеистами финского клуба...
 
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