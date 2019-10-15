Жгли костры, бросали бутылки и петарды: на улицы Барселоны вышли около 40 тысяч сторонников независимости Каталонии

Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании новая волна протестов. Ночью на улицы Барселоны вышли около 40 тысяч сторонников независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки, банки и петарды. Некоторые разжигали на дорогах гигантские костры. Чтобы разогнать активистов, стражи порядка пустили в ход дубинки. За последние сутки среди демонстрантов и правоохранителей пострадали свыше 70 человек. За ночь задержаны не менее 25 активистов.









Напомним, волну протестов вызвало решение Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Сразу же после объявления приговора в регионе начались манифестации.

Посольство Беларуси в Испании призывает наших граждан отказаться от посещений мест массового скопления людей в этой стране.















