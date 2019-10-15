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«За безопасность вместе!»

16.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактичес-кой работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 16 октября по 1 нояб-ря 2019 года проводится рес-публиканская акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.
Название акции говорит само за себя: помимо службы МЧС в ней примут участие такие ведомства, как Минис-терство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерст-во жилищно-коммунального хозяйства, Министерство информации и Министерство Энергетики.
Цель мероприятия — снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укреп-ление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, а также семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ.
В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.
Только совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь наших граждан жизнью без опасностей! Присоединяйтесь и вы к нашей акции!
РОЧС.

 
 
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