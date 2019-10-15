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«За безопасность вместе!»
16.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактичес-кой работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 16 октября по 1 нояб-ря 2019 года проводится рес-публиканская акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.
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Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактичес-кой работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к...
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