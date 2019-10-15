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«Музеи Беларуси-2019»

16.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Музеи Беларуси-2019»

В Бресте с 4 по 6 октября прошел IV Национальный форум «Музеи Беларуси». Музейный форум проходит раз в три года. Тема нынешнего форума – «Музей: нау­ка, инновация, коммуникация». Постоянным участником мероприятия является и ГУК «Исторический музей г. Кричева».

Участниками форума на этот раз, помимо музеев, стали галереи, туроператоры, турагентства, издательства, организации, изготавливающие оборудование для музеев и разрабатываю­щие архитектурно-художест­венное решение экспозиций и выставок.
В рамках работы форума музеи в яркой и оригинальной форме представили свои коллекции, новые культурно-образовательные и экспозицион­но-выставочные проекты, продемонстрировали новые формы работы с посетителями и применение новых технологий. Участники экспозиции форума раскрыли свои сегодняшние и потенциальные возможности.
В рамках деловой программы форума музейными специалис­тами были представлены актуальные исследования во всех сферах музейной деятельности и обсуждены в рамках конференций, семинаров, тренингов, “круглых столов”.
В демонстрационной прог­рамме форума прошли интерактивные, театрализованные, виртуальные представления участниками форума своих учреждений, культурно-образовательных и иных проектов, а также состоялись выступления творческих коллективов.
Музеи Могилевской области выступали под общим слоганом «Малая Радзіма – Вялікія асобы». Активное участие в работе форума принял и исторический музей г. Кричева. Музеем была подготовлена работа своей площадки. Тема — «Михаил Федорович Мельников: музейное дело – дело всей его жизни». В рамках работы площадки для посетителей была предоставлена возможность познакомиться со становлением музейного дела на Кричевщине, с историей города, его туристическими объектами, приобрести на память сувениры, также были предложены интерактив, фотозона.
На форуме музеем был представлен культурно-образовательный проект «Дворцово-парковый ансамбль – территория экотуризма и чистой экологии» и экспозиционно-выставочный проект «Зал афганской славы». Наибольший интерес у участников форума и почетных гостей вызвало театрализованное представление с участием императ­рицы Екатерины II, которая приветствовала всех присутствующих, желала доб­ра, благополучия и процветания музейному делу.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В Бресте с 4 по 6 октября прошел IV Национальный форум «Музеи Беларуси». Музейный форум проходит раз в три года.
 
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