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16.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

проведения встреч информационнопропагандистских групп
райисполкома в трудовых коллективах и с населением
по месту жительства
17 октября 2019 г.
1 группа – Бочков Д.В., председатель районного исполнительного комитета, руководитель группы — ОАО «Кричеврайагротехснаб» МТФ «Ивановка» – 8.00, МТФ «Залесовичи» – 9.00. Встреча с жителями микрозоны «Октябрьская» – 17.30, ГУО «Ясли-сад № 3 г. Кричева».
2 группа – Прудникова И.В., председатель районного Совета депутатов, руководитель группы — встреча с жителями деревни Глушнево – 11.00, возле магазина; встреча с жителями микрозоны «Тимирязевская» – 18.00, ГУО «Средняя школа № 7 г. Кричева».
3 группа – Артемьева О.И., первый заместитель председателя райисполкома, руководитель группы — инспекция Министерства по налогам и сборам Рес­публики Беларусь по Кричевскому району – 9.00, встреча с жителями деревни Ивановка – 14.00, Ивановская сельская библиотека-клуб.
4 группа – Метелица И.Н., заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, депутат районного Совета депутатов, руководитель группы — КСУП «Добрость» МТФ «Костюшковичи» – 7.00; встреча с жителями деревни Калинино – 15.00, возле магазина.
5 группа – Евдокименко И.В., заместитель председателя райисполкома, председатель районной организации РОО «Белая Русь», руководитель группы — поликлиническое отделение УЗ «Кричевская ЦРБ» – 12.30, актовый зал; встреча с жителями микрозоны «Цемзаводская» – 18.00, бывший ДК «Цементник».
6 группа – Асмоловский М.А., заместитель председателя райисполкома, руководитель группы — КДСУП «Кричевская передвижная механизированная колонна № 264» – 8.30, актовый зал; встреча с жителями улицы Пионерская – 16.00, возле магазина № 4.
7 группа – Стасенкова Е.А., управляющий делами райисполкома, руководитель группы — встреча с жителями деревни Свадковичи – 11.00; ГУО «Ясли-сад № 2 г. Кричева» – 14.00, музыкальный зал.
8 группа – Каминский А.А., начальник отдела экономики райисполкома, депутат районного Совета депутатов, руководитель группы — ОАО «Кричевский рынок» – 10.00, административный корпус; встреча пройдет 22.10.2019.
9 группа – Чиж Н.В., заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, руководитель группы — Кричевское унитарное коммунальное предприятие «Бытуслуги» – 10.00, швейный цех.
10 группа – Рыськов В.В., начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, депутат районного Совета депутатов, руководитель группы — «Производство резиновых изделий, город Кричев» ОАО «Белшина» – 15.30, актовый зал.
11 группа – Мартыненко В.М., начальник отдела землеустройства райисполкома, руководитель группы — филиал «Кричевский райтопсбыт» Могилевского КОУПП «Облтопливо» – 12.15, кабинет директора.
12 группа – Фролов М.В., начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, руководитель группы — Кричевский филиал «Автобусный парк № 3» ОАО «Могилевоблавтотранс» – 10.00, актовый зал.
13 группа – Живицкий В.В., председатель районного объединения профсоюзов, руководитель группы — Кричевское межрайонное отделение филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области – 8.30, актовый зал; общежитие УКПП «Коммунальник» №7, м-н Сож, д.23 – 17.30.
14 группа – Симаков М.И., начальник отдела по образованию райисполкома, руководитель группы — ГУО «Бельский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» – 13.30, актовый зал.
15 группа – Качанова И.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, руководитель группы — ГУО «Ясли-сад № 9 г. Кричева» – 13.20, музыкальный зал.

 
 
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проведения встреч информационнопропагандистских групп райисполкома в трудовых коллективах и с населением по месту жительства 17 октября 2019 г. 1 группа
 
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