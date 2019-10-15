До +22°С ожидается в Беларуси 17 октября

Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью местами, днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем будет плюс 13-19, по юго-востоку воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

Источник: БЕЛТА .