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До +22°С ожидается в Беларуси 17 октября
16.10.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью местами, днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем будет плюс 13-19, по юго-востоку воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.
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БЕЛТА Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили в Республиканском центре...
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