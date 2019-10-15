ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восьмилетний рыбак поймал огромную смертоносную акулу

16.10.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прибрежных водах австралийского города Сидней восьмилетний рыбак выловил 314-килограммовую акулу. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Джейден Миллауро (Jayden Millauro) рыбачил с отцом Джонатаном (Jonathan) и капитаном судна на юге Сиднея и поймал гигантскую тигровую акулу. Вернувшись на берег, команда рыбаков обнаружила, что пойманная рыба может установить рекорд.

Миллауро занимается рыбалкой с двух лет и признается, что улов стал для него большим достижением.

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею (Ian Hissey). В 1997 году он выловил тигровую акулу весом 312 килограммов и зафиксировал размеры улова в Международной ассоциации, которая отслеживает рекорды по рыболовству по категориям рыб.


Фото: страница Port Hacking Game Fishing Club в Facebook

Восторг рыболовного сообщества омрачили экологические активисты, негативно отреагировавшие на фотографию мальчика рядом с убитым им хищником. Вот только некоторые их комментарии под изначальным постом австралийского рыболовецкого клуба:

«Жалко и позорно, что рыболовецкое братство будет праздновать ненужную бойню такого жизненно важного животного в экосистеме… Пусть это будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь».

«Очередной всплеск экологического вандализма, угрожающего видам, ради фотографии».

«Так грустно, что это кому-то доставляет удовольствие. Они великолепные существа, Джейден должен заняться подводным плаванием, наблюдать и уважать морских существ».

«Может кто-нибудь объяснить, почему мы гордимся тем, что этот ребенок убил еще одну акулу?»

Отметим, что тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск и Киев - «российские» города. Британские рокеры сами не знают, где выступят с концертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика