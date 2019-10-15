Восьмилетний рыбак поймал огромную смертоносную акулу

Источник материала: Tut.by

В прибрежных водах австралийского города Сидней восьмилетний рыбак выловил 314-килограммовую акулу. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Джейден Миллауро (Jayden Millauro) рыбачил с отцом Джонатаном (Jonathan) и капитаном судна на юге Сиднея и поймал гигантскую тигровую акулу. Вернувшись на берег, команда рыбаков обнаружила, что пойманная рыба может установить рекорд.

Миллауро занимается рыбалкой с двух лет и признается, что улов стал для него большим достижением.

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею (Ian Hissey). В 1997 году он выловил тигровую акулу весом 312 килограммов и зафиксировал размеры улова в Международной ассоциации, которая отслеживает рекорды по рыболовству по категориям рыб.



Фото: страница Port Hacking Game Fishing Club в Facebook

Восторг рыболовного сообщества омрачили экологические активисты, негативно отреагировавшие на фотографию мальчика рядом с убитым им хищником. Вот только некоторые их комментарии под изначальным постом австралийского рыболовецкого клуба:

«Жалко и позорно, что рыболовецкое братство будет праздновать ненужную бойню такого жизненно важного животного в экосистеме… Пусть это будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь».

«Очередной всплеск экологического вандализма, угрожающего видам, ради фотографии».

«Так грустно, что это кому-то доставляет удовольствие. Они великолепные существа, Джейден должен заняться подводным плаванием, наблюдать и уважать морских существ».

«Может кто-нибудь объяснить, почему мы гордимся тем, что этот ребенок убил еще одну акулу?»

Отметим, что тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.