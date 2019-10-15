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Минск и Киев - «российские» города. Британские рокеры сами не знают, где выступят с концертом
Источник материала: Tut.by
Рокеры из группы Uriah Heep
Вчера мы
Несмотря на замечания комментаторов, фактическую ошибку в тексте анонса так и не исправили.
Для тех, кто не в курсе, кто такие Uriah Heep. Наряду с культовыми Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple группа сыграла значительную роль в становлении классического хард-рока. За свою карьеру группа выпустила множество студийных и концертных альбомов, продала более 45 миллионов пластинок по всему миру, а также отыграла более 4000 концертов в 60 странах мира.
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Рокеры из группы Uriah Heep анонсировали у себя в Facebook два концерта. Из анонса мы узнали, что Минск и Киев - «российские» города.
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