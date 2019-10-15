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Минск и Киев - «российские» города. Британские рокеры сами не знают, где выступят с концертом

16.10.2019 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рокеры из группы Uriah Heep анонсировали у себя в Facebook два концерта. Из анонса мы узнали, что Минск и Киев — «российские» города.


Фото предоставлено организаторами

Вчера мы писали о том, что 8 февраля в Минске выступят британцы Uriah Heep. Почти сутки назад в официальном аккаунте группы появилось подтверждение концерта. При этом Минск и Киев представители коллектива называют частью Российской Федерации:

Несмотря на замечания комментаторов, фактическую ошибку в тексте анонса так и не исправили.

Для тех, кто не в курсе, кто такие Uriah Heep. Наряду с культовыми Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple группа сыграла значительную роль в становлении классического хард-рока. За свою карьеру группа выпустила множество студийных и концертных альбомов, продала более 45 миллионов пластинок по всему миру, а также отыграла более 4000 концертов в 60 странах мира.

Когда: 8 февраля, 19.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: 65 — 150 рублей. Первые 200 билетов — по 60 рублей, после — 65 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Рокеры из группы Uriah Heep анонсировали у себя в Facebook два концерта. Из анонса мы узнали, что Минск и Киев - «российские» города.
 
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