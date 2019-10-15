Источник материала: Новости Волковыска

Изучая криминальные сводки можно заметить, что определенный процент преступлений происходит по вине владельцев имущества. В таких случаях граждане пренебрегают мерами безопасности и бросают свое имущество где попало, а иногда просто забывают о нем. Именно по причине небрежности и невнимательности произошла кража телефона на территории Волковысского района.

В Волковыске 51-летний мужчина положил свое устройство «Honor 10 lite» на лавку, о чем благополучно забыл. В скором времени сотовый заприметил гражданин 1983 года рождения и забрал устройство себе.

Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. Оперативники волковысского райотдела милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество.