Изучая криминальные сводки можно заметить, что определенный процент преступлений происходит по вине владельцев имущества. В таких случаях граждане пренебрегают мерами безопасности и бросают свое имущество где попало, а иногда просто забывают о нем. Именно по причине небрежности и невнимательности произошла кража телефона на территории Волковысского района.
В Волковыске 51-летний мужчина положил свое устройство «Honor 10 lite» на лавку, о чем благополучно забыл. В скором времени сотовый заприметил гражданин 1983 года рождения и забрал устройство себе.
Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. Оперативники волковысского райотдела милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество.
Подытоживая вышесказанное, хотелось бы попросить владельцев имущества более тщательно следить за своими вещами, ведь всегда рядом может проходить человек, который не постесняется забрать то, что плохо лежит,