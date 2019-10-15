Изучая криминальные сводки можно заметить, что определенный процент преступлений происходит по вине владельцев имущества. В таких случаях граждане пренебрегают мерами безопасности и бросают свое имущество где попало, а иногда просто забывают о нем. Именно по причине небрежности и невнимательности произошла кража телефона на территории Волковысского района.

В Волковыске 51-летний мужчина положил свое устройство «Honor 10 lite» на лавку, о чем благополучно забыл. В скором времени сотовый заприметил гражданин 1983 года рождения и забрал устройство себе.

Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в правоохранительные органы. Оперативники волковысского райотдела милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и изъяли похищенное имущество.

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы попросить владельцев имущества более тщательно следить за своими вещами, ведь всегда рядом может проходить человек, который не постесняется забрать то, что плохо лежит, сообщает УВД Гродненского облисполкома.