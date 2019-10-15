Встреча с учащимися Волковысского педколледжа

Источник материала: Новости Волковыска

15 октября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан и выпускник Института теологии БГУ Егор Черепок общались с учащимися Волковысского педколлежда в общежитии.

Встреча проходила в неформальной обстановке за чаем. Отец Александр и Егор рассказали собравшимся, какие бывают ложные стереотипы у людей о православии. Также гости показали, как можно с помощью разума и критического мышления самостоятельно замечать несостоятельность различных нападений на православную веру.

В конце отец Александр и Егор пригласил всех желающих на встречи молодежного братства при Свято-Петро-Павловском соборе, которые проходят каждое воскресенье в 18:00.

Александра Купрак







