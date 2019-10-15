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Семь болезней «от нервов»

16.10.2019 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, все болезни от нервов. Это, конечно, не означает, что если познать дзен, то на вас не присядет ни один микроб — было бы все так просто! Но зерно истины в утверждении про нервы все-таки есть. Длительный стресс (те самые «нервы») действительно вредит организму, ослабляя его, и человек, испытывающий эмоциональное перенапряжение, болеет чаще. При этом некоторые заболевания особенно чувствительны к стрессу. «Здоровье Mail.ru» приводит несколько примеров.


Фото: pixabay.com

Нарушения сна

Лежите вы вечером в темноте и думаете — а вот что было бы, если бы я сделал то или сказал это? Проблемы на работе, неурядицы в семье, у младшего ребенка опять сопли — в садик не возьмут, с кем оставить, старшему в школу нужно покупать лыжи, и родительский комитет собирает деньги на экскурсию… Знакомые мысли?

Все это переваривание мешает уснуть, а потом весь следующий день вы клюете носом. Добавим накопительный эффект (каждый день полон новостей, и не всегда хороших) - и вот она, бессонница.

Проблемы с пищеварительной системой

Стресс может стать причиной развития гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника. Также он может привести к расстройству пищевого поведения: одни люди «заедают» стресс, обнаруживая себя после совещания на обеде с пятым пончиком в руке; другие, напротив, вообще прекращают есть («кусок в горло не лезет»). Все это, разумеется, неполезно и нездорово, и выбраться из порочного круга «стресс — проблемы с питанием — еще больший стресс» крайне сложно. А еще есть такая вещь как «медвежья болезнь», когда организм реагирует на стресс диареей.

«Сердечные болезни»

Эмоциональное перенапряжение влияет и на сердце: оно начинает работать с перебоями. В списках факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний стресс присутствует всегда. Когда человек нервничает, его сердце начинает сокращаться чаще (это происходит из-за действия адреналина — сердце к нему очень чувствительно). При постоянном стрессе это может перерасти в тахикардию или мерцательную аритмию.

Есть даже особенная болезнь, которая возникает исключительно из-за сильного стресса — это кардиомиопатия такоцубо, «болезнь разбитого сердца».

Чрезмерная доза адреналина «оглушает» сердце. Особенно страдает левый желудочек, на котором больше всего рецепторов, воспринимающих адреналин. Состояние человека при этом очень похоже на инфарктное.

Нарушения работы репродуктивной системы

На интимной сфере жизни стресс сказывается едва ли не сильнее всего: у кого-то снижается либидо, человеку ничего уже не хочется; у кого-то, напротив, повышается. У женщин могут пропадать менструации, у мужчин начинаются проблемы с эрекцией. В клинических рекомендациях по лечению эректильной дисфункции психогенные факторы риска выделены в отдельную группу, и в схеме лечения присутствует психотерапия.

Проблемы с мочеиспусканием

Если у вас есть дети, вы с большой вероятностью сталкивались с тем, что они не могут сходить в туалет в незнакомом месте. Они не выдумывают — у них действительно не получается. Не срабатывает нужный рефлекс.

У взрослых такое тоже бывает, а если ситуация повторяется часто, могут начаться проблемы с почками из-за застоя мочи. Это называется рефлюксный нефрит — в застоявшуюся мочу попадают бактерии, начинается воспалительный процесс, а из-за большого давления в мочевом пузыре жидкость попадает обратно в почки — вместе со всеми бактериями.

Алкоголизм

Нередко люди не только заедают, но и «заливают» стресс. При постоянном стрессе и постоянном употреблении алкоголя формируется зависимость, которая затем начинает влиять на все, что делает больной. Умерла собака — запил, не пошел на работу. Воспринимается с некоторой долей раздражения, но недоумения не вызывает, так ведь? А это очень похоже на алкоголизм, который, к слову, лечится очень долго, и терапия эта требует от больного недюжинных моральных сил.

Заболевания психики

Здесь все понятно и так: переживания из-за каких-либо событий могут спровоцировать развитие, например, экзогенной депрессии (экзогенный — вызванный внешними факторами) или невроза. Даже легкая форма депрессии отравляет жизнь, что уж говорить о тяжелой.

Стресс ослабляет организм и делает его более восприимчивым к заболеваниям. Поэтому «все болезни от нервов». Берегите нервы и — медитируйте.

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