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Заико: План по ликвидации бедности надо подвергнуть публичному сожжению
Источник материала: Партизан
По мнению экономиста, это должен сделать «наш любимый поэт Гуцериев».
Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказался о принятом правительством плане развития отстающих регионов.
В документе, выполнение которого, по мнению властей, должно ликвидировать бедность в регионах, прописаны 282 проекта общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Львиная доля этих проектов (7,7 млрд рублей) приходится на калийную отрасль — объекты в Петриковском и Любанском районах.
— Надо подвергнуть этот документ публичному сожжению. И его должен осуществить наш любимый поэт Гуцериев, — заявил Леонид Заико в программе «
Как вариант экономист предложил отдать этот документ на рецензирование главе КГК Леониду Анфимову.
— Может быть, взять несколько ребят с наручниками, и департаменту финансовых расследований по вторникам с 10 утра до обеда ходить по коридорам правительства, крутить на пальце наручники и спрашивать «Ребята, а у вас все в порядке? Скажите, кто там Гуцериеву предложил такие бабки?»
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По мнению экономиста, это должен сделать «наш любимый поэт Гуцериев».
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