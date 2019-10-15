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Заико: План по ликвидации бедности надо подвергнуть публичному сожжению

16.10.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению экономиста, это должен сделать «наш любимый поэт Гуцериев».

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико высказался о принятом правительством плане развития отстающих регионов. 

В документе, выполнение которого, по мнению властей, должно ликвидировать бедность в регионах, прописаны 282 проекта общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Львиная доля этих проектов (7,7 млрд рублей) приходится на калийную отрасль — объекты в Петриковском и Любанском районах.

— Надо подвергнуть этот документ публичному сожжению. И его должен осуществить наш любимый поэт Гуцериев, — заявил Леонид Заико в программе «Примус».


Как вариант экономист предложил отдать этот документ на рецензирование главе КГК Леониду Анфимову.

— Может быть, взять несколько ребят с наручниками, и департаменту финансовых расследований по вторникам с 10 утра до обеда ходить по коридорам правительства, крутить на пальце наручники и спрашивать «Ребята, а у вас все в порядке? Скажите, кто там Гуцериеву предложил такие бабки?»
 
 
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По мнению экономиста, это должен сделать «наш любимый поэт Гуцериев».
 
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