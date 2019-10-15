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"Все это требует миллиардных инвестиций, которых нет"

16.10.2019 11:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Сергей Румас поручил до 5 ноября разработать долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса, а в начале декабря его проект должен лечь на стол главы государства.

"Все это требует миллиардных инвестиций, которых нет"
На днях была создана комиссия, которая будет заниматься разработкой прогноза топливно-энергетического баланса. В ее составе – одни чиновники, государственники

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба считает, что в рабочую группа стоило бы включить и независимых экспертов. 

– Подготовка проекта топливно-энергетического баланса в первую очередь связана с предстоящим вводом в эксплуатацию БелАЭС, – высказывает свое мнение "Белорусскому партизану" Борис Желиба. – Должны быть серьезные перемены в экономике. 

Как уже отмечалось, ввод АЭС позволит частично отказаться от закупок российского газа. Вначале запустят первый блок, через некоторое время – второй. Возникает вопрос, кто будет покупать эту электроэнергию, какое будет ее внутреннее потребление? Потому что получается большой избыток электроэнергии, и его куда-то нужно девать. 

К сожалению, пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Пока у нас над этой проблемой только думают. Рассчитывали на экспорт, но ряд стран, как известно, отказались покупать у нас электроэнергию.

По идее, Беларусь должна превратиться в крупного экспортера электроэнергии, но даже в теории это пока не очень получается. Должны быть разработаны основные мероприятия по повышению внутреннего потребления электроэнергии: переход с газа на электроэнергию, использование электрокотлов, в домах будут ставить не газовые, а электроплиты, появится больше электромобилей. 

Но! Все это требует миллиардных инвестиций, которых пока нет. 

Например, нужно строить зарядные станции – целые сети, это все требует денег. Нужно увеличить внутреннее потребление, а это тоже капиталовложения, это за один день не сделаешь. Но хотя бы на бумаге все должно быть расписано подробно и логично.


Что касается состава экспертов, которые будут заниматься разработкой долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса, то среди них те чиновники, которые напрямую отвечают за участки, связанные с энергопотреблением. 

Есть в составе экспертов и ученые. Однако не хвататет другого взгляда. Есть, например, авторитетный журналист Татьяна Маненок – ее можно было бы как раз включить как эксперта в рабочую группу. Есть профессор Левин, который выступает против строительства АЭС. 

Но независимых экспертов не включили в состав рабочей группы, потому что, вероятно, боятся критики. Хотя конструктивная критика и другой взгляд при разработке подобного документа как раз крайне необходимы!
 
 
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Премьер-министр Сергей Румас поручил до 5 ноября разработать долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса, а в начале декабря его проект должен лечь на...
 
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