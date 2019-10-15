"Все это требует миллиардных инвестиций, которых нет"

В ее составе – одни чиновники, государственники На днях была создана комиссия, которая будет заниматься разработкой прогноза топливно-энергетического баланса.





Доктор экономических наук профессор Борис Желиба считает, что в рабочую группа стоило бы включить и независимых экспертов.





– Подготовка проекта топливно-энергетического баланса в первую очередь связана с предстоящим вводом в эксплуатацию БелАЭС, – высказывает свое мнение "Белорусскому партизану" Борис Желиба. – Должны быть серьезные перемены в экономике.





Как уже отмечалось, ввод АЭС позволит частично отказаться от закупок российского газа. Вначале запустят первый блок, через некоторое время – второй. Возникает вопрос, кто будет покупать эту электроэнергию, какое будет ее внутреннее потребление? Потому что получается большой избыток электроэнергии, и его куда-то нужно девать.





К сожалению, пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Пока у нас над этой проблемой только думают. Рассчитывали на экспорт, но ряд стран, как известно, отказались покупать у нас электроэнергию.





По идее, Беларусь должна превратиться в крупного экспортера электроэнергии, но даже в теории это пока не очень получается. Должны быть разработаны основные мероприятия по повышению внутреннего потребления электроэнергии: переход с газа на электроэнергию, использование электрокотлов, в домах будут ставить не газовые, а электроплиты, появится больше электромобилей.





Но! Все это требует миллиардных инвестиций, которых пока нет.





Например, нужно строить зарядные станции – целые сети, это все требует денег. Нужно увеличить внутреннее потребление, а это тоже капиталовложения, это за один день не сделаешь. Но хотя бы на бумаге все должно быть расписано подробно и логично.









Что касается состава экспертов, которые будут заниматься разработкой долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса, то среди них те чиновники, которые напрямую отвечают за участки, связанные с энергопотреблением.





Есть в составе экспертов и ученые. Однако не хвататет другого взгляда. Есть, например, авторитетный журналист Татьяна Маненок – ее можно было бы как раз включить как эксперта в рабочую группу. Есть профессор Левин, который выступает против строительства АЭС.





Но независимых экспертов не включили в состав рабочей группы, потому что, вероятно, боятся критики. Хотя конструктивная критика и другой взгляд при разработке подобного документа как раз крайне необходимы!



