На Полину Гагарину подали в суд за песню «Кукушка»

Источник материала: Tut.by

На российскую певицу Полину Гагарину подали в суд за песню «Кукушка». Об этом сообщает информационное агентство НСН.





В суд на поп-исполнительницу Полину Гагарину подала заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она посчитала, что певица украла ее аранжировку песни «Кукушка», ведь за несколько лет до Гагариной «Кукушку» перепела сама Кормухина.

— Полина Гагарина и Константин Меладзе содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым (автор большинства песен Кормухиной. — Прим. ред) инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико, — рассказала Кормухина журналистам и добавила. — Я, как уважающая себя вокалистка, не могу позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести.

Слушайте Кукушка &mdash; Полина Гагарина на Яндекс. Музыке

Кормухина и ее команда уже искали варианты, как привлечь Гагарину к ответственности в 2015 году за кражу аранжировки. Но тогда в Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Ситуация изменилась в апреле 2019 года, когда Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры — именно это разъяснение, считает Кормухина, может помочь ей выиграть в суде.

Кормухина перепела «Кукушку» группы «Кино» в 2011 году, за несколько лет до Гагариной. Трек вошел в один из альбомов исполнительницы и исполнялся на концертах. Певица уверяет, что выполнила все формальности в плане авторства: оформила лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.

Сейчас дело против Гагариной и песни «Кукушка» находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы, следующее заседание должно пройти в ноябре.