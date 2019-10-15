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На Полину Гагарину подали в суд за песню «Кукушка»

16.10.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На российскую певицу Полину Гагарину подали в суд за песню «Кукушка». Об этом сообщает информационное агентство НСН.


В суд на поп-исполнительницу Полину Гагарину подала заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она посчитала, что певица украла ее аранжировку песни «Кукушка», ведь за несколько лет до Гагариной «Кукушку» перепела сама Кормухина.

— Полина Гагарина и Константин Меладзе содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым (автор большинства песен Кормухиной. — Прим. ред) инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико, — рассказала Кормухина журналистам и добавила. — Я, как уважающая себя вокалистка, не могу позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести.

Кормухина и ее команда уже искали варианты, как привлечь Гагарину к ответственности в 2015 году за кражу аранжировки. Но тогда в Российском авторском обществе заявили, что права на аранжировки кавер-версий не подлежат регистрации. Ситуация изменилась в апреле 2019 года, когда Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры — именно это разъяснение, считает Кормухина, может помочь ей выиграть в суде.

Кормухина перепела «Кукушку» группы «Кино» в 2011 году, за несколько лет до Гагариной. Трек вошел в один из альбомов исполнительницы и исполнялся на концертах. Певица уверяет, что выполнила все формальности в плане авторства: оформила лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.

Сейчас дело против Гагариной и песни «Кукушка» находится на рассмотрении в Тверском районном суде Москвы, следующее заседание должно пройти в ноябре.

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Теги: Минск
 
 
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На российскую певицу Полину Гагарину подали в суд за песню «Кукушка». Об этом сообщает информационное агентство НСН. Сообщается, что певица украла аранжировку...
 
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