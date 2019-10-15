В Могилевской области стартовал месячник «Человек с белой тростью»

Источник материала: Новости Хотимска

Международный день белой трости отмечается 15 октября. С этого дня на Могилевщине, как и во всей стране, начинается месячник «Человек с белой тростью», который призван привлечь внимание общественности к необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей.

Месячник приурочен к Международному дню слепых, 13 ноября, – дате рождения Валентина Гаюи, который в 1784 году открыл первую в мире школу для слепых детей, разработал систему обучения незрячих и создал рельефный шрифт. Педагог также создал при школе типографию, в которой напечатал первые книги с использованием своего шрифта.

На протяжении месяца в области запланировано немало мероприятий. Среди них – часы толерантности, распространение памяток на объектах торговли и социальной сферы, акция «Хочу сохранить зрение», неделя тифлофеста, информационный тренинг для работников организаций сферы обслуживания, презентация проекта «Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью», открытый чемпионат по настольному теннису «Showdown».

Для родителей учащихся выпускных классов Шкловской государественной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей c нарушениями зрения будет организована встреча с врачами областной МРЭК для консультаций на тему «Куда пойти учиться?».

Кроме того, будут проведены мониторинги объектов социальной сферы на предмет доступности для инвалидов по зрению,

Тесное партнерство ОО «БелТИЗ» с государственными органами власти позволяет обеспечить высокий уровень проведения ежегодной акции «Белая трость». Эти мероприятия помогают активизировать работу многих служб и оказать реальную помощь людям с инвалидностью по зрению.

Екатерина Вострецова