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Илон Маск все-таки примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

16.10.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который открывается в Краснодаре, по видеоконференцсвязи. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, пишет ТАСС.

Кубанские бизнесмены разместили несколько недель назад возле офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». На баннере были указаны адрес сайта форума «Дело за малым», а также QR-код, ведущий на страницу сайта мероприятия. Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на рекламный щит.

«История рождена предпринимателями, запрос от них поступил. Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума «Дело за малым», — сказал Воронов.

Оргкомитет форума ранее сообщал, что Маску предложили поучаствовать в пленарном заседании, которое проведут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, миллиардера попросили выступить на персональной сессии на тему урбанистки и развития городов, где он мог бы рассказать о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей, которые применяет еще одна принадлежащая Маску компания — Boring Company.

По мнению организаторов, Маск мог бы рассказать и о технологиях будущего, таких как энергогенерация, о проектном управлении, которое применяется в его компании, нетворкинге и его значении для бизнеса.

 
 
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Выступление миллиардера планируется на вечер 18 октября.
 
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