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Где в Слуцке отключат свет 21 и 22 октября
16.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи будет планово отключать электроснабжение по некоторым улицам города. Об этом SlutskGorod сообщил Слуцкий городской район электрических сетей.
Во время капитального ремонта на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:
21 октября 2019 года с 08-30 до 13-00 у потребителей по адресу:
с 22 октября по 25 октября 2019 года с 13-00 до 17-00 у потребителей по адресу:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причиненные неудобства.
SlutskGorod
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи будет планово отключать электроснабжение по некоторым улицам города. Об этом SlutskGorod сообщил...
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