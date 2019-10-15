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“Горкилен”: перспективы и возможности
16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера на базе ОАО «Горкилен» состоялось производственное совещание с участием председателя райисполкома Александра Бутарева.
Обсуждались организация производственного процесса на предприятии, перспективы его развития, возможности материального стимулирования работников и другие вопросы.
Подробнее о совещании — в газете “Горецкий вестник”
Фото Михаила Левцова
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Вчера на базе ОАО «Горкилен» состоялось производственное совещание с участием председателя райисполкома Александра Бутарева. Обсуждались организация...
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