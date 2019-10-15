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“Горкилен”: перспективы и возможности

16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера на базе ОАО «Горкилен» состоялось производственное совещание с участием председателя райисполкома Александра Бутарева.

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

Обсуждались организация производственного процесса на предприятии, перспективы его развития, возможности материального стимулирования работников и другие вопросы.

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

Подробнее о совещании — в газете “Горецкий вестник”

 

“Горкилен”: перспективы и возможности

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера на базе ОАО «Горкилен» состоялось производственное совещание с участием председателя райисполкома Александра Бутарева.       Обсуждались организация...
 
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