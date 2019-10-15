Акция “Засветись в темноте” в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» сотрудники Горецкого отдела Департамента охраны — инспектор лицензионно-контрольной группы Виталий Шумейко, помощник командира взвода милиции Павел Пытьков и старший госавтоинспектор отдела ГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков — провели в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации совместную акцию «Засветись в темноте».





На мероприятии присутствовали дети разных возрастов, воспитатели. Гости вручили всем ребятам световозвращающие элементы с символикой Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Первыми их обладателями стали воспитанники центра Светлана Ш., Роман М., Дмитрий С., которые, как и другие участники акции, пообещали, что будут аккуратными на дорогах, соблюдать правила и носить фликеры.

Александр Петрунин, начальник Горецкого отдела охраны