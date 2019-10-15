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Акция “Засветись в темноте” в Горках
16.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» сотрудники Горецкого отдела Департамента охраны — инспектор лицензионно-контрольной группы Виталий Шумейко, помощник командира взвода милиции Павел Пытьков и старший госавтоинспектор отдела ГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков — провели в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации совместную акцию «Засветись в темноте».
На мероприятии присутствовали дети разных возрастов, воспитатели. Гости вручили всем ребятам световозвращающие элементы с символикой Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Первыми их обладателями стали воспитанники центра Светлана Ш., Роман М., Дмитрий С., которые, как и другие участники акции, пообещали, что будут аккуратными на дорогах, соблюдать правила и носить фликеры.
Александр Петрунин, начальник Горецкого отдела охраны
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В рамках республиканской профилактической акции «Сохрани себе жизнь!» сотрудники Горецкого отдела Департамента охраны — инспектор лицензионно-контрольной...
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