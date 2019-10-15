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По праздникам проспект Независимости будут подсвечивать по-новому

16.10.2019 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости на участке от одноименной площади до улицы Козлова заменят праздничную иллюминацию, сообщает агентство «Минск-Новости».

Старые мотивы и гирлянды демонтировали в связи с реконструкцией сетей наружного и иллюминационного освещения, а все 137 опор на участке проспекта уже заменили на новые.

Иллюминацию решили сделать более гармоничной, чтобы она не перегружала проспект. Начальник производственно-технического отдела «Мингорсвета» Владлен Чухин рассказал, что именно изменится.


Изображения предоставлены УП «Мингорсвет»

На участке от площади Независимости до улицы Янки Купалы новая праздничная подсветка будет представлять собой своеобразные трехметровые «люстры», которые разместятся на опорах наружного освещения. От улицы Янки Купалы и до Козлова на опорах будут световые мотивы патриотической тематики — факелы и звезды. Их габариты — 2,5 метра на метр. Мост через Свислочь при помощи иллюминации особо выделят. Там на опорах появятся конструкции в виде корон, а между ними протянутся ряды гирлянд.


Новая иллюминация должна заработать к католическому Рождеству. Вся она будет светодиодной и динамической. Мигание лампочек и эстетически привлекательнее, и менее энергозатратно, чем статическая работа, считают в «Мингорсвете».

При этом старые гирлянды и мотивы не пропадут. Собеседник уточнил, что они тоже светодиодные и технологически не устарели, потому это оборудование отремонтируют и используют в оформлении других улиц города.

Владлен Чухин также добавил, что первая иллюминация на проспекте Независимости появилась еще в 1950-х. Она состояла из ламп накаливания. В 2000-х гирлянды и мотивы обновили, сделав светодиодными.


Напомним, о том, что на проспекте заменят праздничную иллюминацию, рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Он отметил, что рассматривался и такой вариант: транслировать проекторами изображения на здания. Кроме того, мэр Минска сообщил, что на главной улице города больше не будут вешать рекламные растяжки.

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Теги: Минск
 
 
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От улицы Янки Купалы и до Козлова на опорах будут световые мотивы патриотической тематики - факелы и звезды. Что еще сделают на проспекте?
 
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