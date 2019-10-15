«Купил велосипед». Белорус, который сорвал джекпот 1,9 млн долларов, решил не бросать свою работу

Источник материала: Tut.by

Житель Могилева, который в июне сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей, по-прежнему работает на одном из предприятий города, на котором трудился до выигрыша. «Он не потерял голову, и относится к сумме выигрыша cо всей ответственностью. Первой серьезной покупкой стал новый велосипед», — рассказывают организаторы лотереи.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Понятно, что вокруг подобных успехов и их авторов неизбежно появляются невероятные легенды, поражающие воображение новости и небылицы. Могу сообщить, что у обладателя джекпота — все хорошо», — рассказал гендиректор компании «Спорт-пари» Юрий Юрасюк.

Жителю Могилева полностью выплатили сумма выигрыша. Напомним, в Беларуси выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Ранее мужчина рассказывал, что некоторую часть выигрыша намерен потратить на улучшение жилищных условий и на то, чтобы поправить здоровье. Могилевчанин говорил, что также намерен помочь тем людям, «которые находятся в более сложной жизненной ситуации, чем нахожусь и находился я». Основную же часть денег победитель собирался куда-либо вложить, чтобы «они работали».

У победителя рабочая профессия. Он ранее заявлял, что оставлять работу после выигрыша в лотерею не планирует. «Возможно, со временем сменю работу, но сейчас такие сиюминутные необдуманные решения я принимать не буду», — говорил мужчина.