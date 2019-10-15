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Темнокожую девушку отказались отправлять на конкурс красоты от Беларуси

16.10.2019 13:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Темнокожую девушку Ванессу Морскую-Уменне отказались отправлять на конкурс моделей размера плюс от Беларуси, пишет kp.by. Она станет участницей состязания, но представит Нигерию.

Конкурс плюс-сайз моделей Top of the World Plus Size 2019 запланирован на ноябрь. Со слов национального директора состязания в Беларуси Евгении Тюленевой, жюри опасалось, что столкнется с критикой, выбрав Ванессу представительницей нашей страны: «Ванесса яркая и потрясающая. Но мы подумали, что странно отправлять ее от Беларуси. Сам конкурс для публики — уже вызов. А если мы еще отправим мулатку от Беларуси [отец Ванессы — из Нигерии, а мать — беларуска], понимаю, что нарвемся на много негативных отзывов».

«Мы обсудили вопрос, чтобы Ванесса представила Нигерию, и с ней, и с организаторами «Мисс мира». Ванессу поддержали родные, ее папа обрадовался. Но Ванесса будет готовиться с беларусками: у нее же и гражданство беларуское, и начинала она с нами», — добавила Тюленева.

Беларуские бренды пообещали помочь Ванессе, но не с национальным костюмом: его девушка будет представлять с нигерийской стороной. При этом, если Ванесса победит и станет мисс мира, корона все равно приедет в Беларусь.

Фото: предоставлено kp.by организаторами.

 
 
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Темнокожую девушку Ванессу Морскую-Уменне отказались отправлять на конкурс моделей размера плюс от Беларуси, пишет kp.by. Она станет участницей состязания, но...
 
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