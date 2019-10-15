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«У них всё очень просто – побольше вырастить свиней и завести побольше жён». Белорусский трэвел-блогер съездил к папуасам
Источник материала: СТВ
Рассказываем в программе «Минск и минчане» о белорусских блогерах.
Свой первый блог Павел Поташников создал больше 15 лет назад. Тогда на пике популярности были «Живые журналы». В ЖЖ минчанин делился с подписчиками моментами своей жизни, впечатлениями и обязательно – фотографиями.
Сегодня полезные и интересные посты перекочевали в Фейсбук и Инстаграм. В социальных сетях – люди, пейзажи и обязательно архитектура столицы.
Павел Поташников, фотограф, видеограф:
Съемки для Павла – это не только работа, но и дорогое сердцу творческое занятие! Красоту Минска он снимает как с земли, так и с воздуха. Густой туман или розовый закат.
Такие кадры получаются особенными, атмосферными. Плюс – ни с чем не сравнимые ощущения…
Павел Поташников:
У него нет любимой поры года, ведь столица, признается блогер, хороша всегда! И в ярких красках осени, и под зимним снегом, и в летних лучах.
Павел Поташников:
А вот Леня Пашковский в качестве локаций для съемок выбирает места, где опасно и неуютно! В своей программе на youtube-канале он рассказывает о путешествиях на темную сторону Земли. Проект «Хочу домой» – абсолютная противоположность другим трэвел-блогам.
За три года существования проекта Леня исследовал более 30 стран, стал лучшим трэвел-блогером и медийным лицом. Сегодня у него почти 480 тысяч подписчиков. А начиналось все с любопытства и детской мечты о путешествиях.
Леонид Пашковский, автор проекта «Хочу домой»:
Последний трип он совершил в Индонезию. В провинции Папуа и на острове Сулавеси блогер провел почти месяц и снял десятки гигабайт видео. Все для того, чтобы показать своим подписчикам первобытный образ жизни местного населения. Честно – без прикрас, ретуши и вторых дублей!
Леонид Пашковский:
Наш герой признается: это турне буквально вывернуло жизнь наизнанку. Леня наблюдал за тем, как коренное население обитает в глухих деревнях. Узнавал, во что они верят, чем питаются и как организован быт. Вместе с переводчиком и местным проводником белорус изучал обычаи, привычки и даже ночевал в хижинах!
Кстати в жилище папуасов нет ничего, кроме подстилки из сухой травы и кострища. Они до сих пор охотятся с помощью луков и копий, а также используют это оружие, чтобы воевать друг с другом.
Леонид Пашковский:
Один из самых ярких моментов путешествия – фестиваль долины Балием. Масштабное событие каждый год собирает десятки племен вместе. Это что-то вроде музыкального фэста, который перенесли на несколько тысяч лет в прошлое. На первобытной вечеринке – театрализованное шоу, традиционные песни и танцы практически без одежды, но с украшениями из перьев и костей. Скромный фудкорт из овощей и натуральных энергетиков: в провинции Папуа не принято употреблять спиртное. Зато в качестве сувениров там продают луки и копья. А вместо развлечений у папуасского народа – забеги свиней.
Леонид Пашковский:
На монтаж одной серии уходит около двух недель кропотливой работы за ноутбуком. Продакшн и постпродакшн Леня выполняет в одиночку. Сегодня он готовится в очередное турне в восточную Африку. Там будет много гонзо-документалистики, так что 4-ый сезон «Хочу домой» обещает быть еще колоритнее!
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«У них всё очень просто – побольше вырастить свиней и завести побольше жён». Белорусский трэвел-блогер съездил к папуасам
Рассказываем в программе «Минск и минчане» о белорусских блогерах. Свой первый блог Павел Поташников создал больше 15 лет назад. Тогда на пике популярности были...
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