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Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне
Источник материала: СТВ
Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом.
Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне, которую получают дети, борющиеся с тяжелыми болезнями,
Принц выступал на сцене, но во время речи прервался из-за слез. В этот момент он говорил о том, как узнал, что станет отцом. В это время год назад Меган Маркл уже была беременна.
Пока принц Гарри говорил, то он едва сдерживал свои эмоции. В какой-то момент он прекратил свою речь, а ведущая даже поднялась на сцену, чтобы поддержать его.
Член королевской семьи также отметил, что он много лет посещает это мероприятие и оно его вдохновляет, но этот раз стал особенным – он впервые в роли отца на этой премии. Принц отметил, что он стал иначе смотреть на трудности, с которыми сталкиваются дети.
Позже на сцену поднялась и Меган Маркл.
Первенец пары Арчи Харрисон родился в мае нынешнего года.
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Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом. Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне,...
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