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Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне

16.10.2019 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом. 

Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне, которую получают дети, борющиеся с тяжелыми болезнями, сообщает Daily Mail. 

Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне
Фото: PA

Принц выступал на сцене, но во время речи прервался из-за слез. В этот момент он говорил о том, как узнал, что станет отцом. В это время год назад Меган Маркл уже была беременна. 

«В прошлом году, когда мы с женой пришли на эту церемонию, мы знали, что ожидаем нашего первенца. Никто этого еще не знал, но мы знали. Я помню». 

Пока принц Гарри говорил, то он едва сдерживал свои эмоции. В какой-то момент он прекратил свою речь, а ведущая даже поднялась на сцену, чтобы поддержать его. 

Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне
Фото: POOL/ AFP via Getty Images

Член королевской семьи также отметил, что он много лет посещает это мероприятие и оно его вдохновляет, но этот раз стал особенным – он впервые в роли отца на этой премии. Принц отметил, что он стал иначе смотреть на трудности, с которыми сталкиваются дети. 

Позже на сцену поднялась и Меган Маркл. 

Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне
Фото: Getty Images

Первенец пары Арчи Харрисон родился в мае нынешнего года. 

Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца (читать далее).  

Люди в материале: Принц Гарри, Меган Маркл
 
 
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Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом.  Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне,...
 
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