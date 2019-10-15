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Как обломок противотуманки спустя 3 месяца «сдал» водителя BMW, который сбил пешехода и скрылся

16.10.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине следователи нашли водителя, который 12 июля сбил на пешеходном переходе 41-летнего мужчину и скрылся, сообщает Следственный комитет.


Тот самый фрагмент противотуманки. Фото: Следственный комитет

ДТП произошло около 23.10 на улице Интернациональной. Автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 41-летнего мужчину. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшего доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК: нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения, и оставление в опасности.

Назвать приметы автомобиля потерпевший не смог. Однако на месте происшествия следователи нашли несколько осколков битого стекла, небольшой обломок пластика с цифрами и два крошечных фрагмента лакокрасочного покрытия, по которым визуально даже не определялся цвет.

При изучении пластика стало понятно, что обломок — часть крепления противотуманной фары к BMW 525. По фрагментам эксперты выяснили, что автомобиль подозреваемого был темно-синего цвета с эффектом «металлик».

В базе данных РОВД нашлось 52 таких машины. Оперативники осмотрели все и поговорили с владельцами. Тем не менее подозреваемого установить не удавалось.

В сентябре расследование по уголовному делу было приостановлено, но работа не прекращалась.

Напасть на след подозреваемого удалось благодаря камере видеонаблюдения. Во время просмотра записей оперативники обратили внимание на BMW, из которого выходили трое мужчин. Владельцем машины оказался 20-летний житель Жабинковского района, который в день аварии был с друзьями в Кобрине.

Оперативники задержали подозреваемого. К тому моменту его автомобиль был отремонтирован и покрашен. Однако в салоне BMW следователь нашел спрятанную разбитую противотуманную фару, фрагмент которой, по заключению эксперта, обнаружили на месте аварии.

Задержанный признался, что именно он был за рулем этого BMW в момент аварии.

 
 
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