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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного Кубка Кремля
16.10.2019 13:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Белорусский теннисист Егор Герасимов добился победы в первом раунде основной сетки стартов Кубка Кремля, взяв верх над итальянцем Томасом Фаббиано - 6:3, 6:4, сообщает
Егор Герасимов является 98-й ракеткой в рейтинге АТР, тогда как побежденный им соперник занимает 89-ю строчку списка лучших теннисистов мира.
В следующем круге соперником Егора Герасимова будет россиянин Андрей Рублев - 43-я ракетка мира.
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Егор Герасимов является 98-й ракеткой в рейтинге АТР, тогда как побежденный им соперник занимает 89-ю строчку списка лучших теннисистов мира.
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