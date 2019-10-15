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Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного Кубка Кремля

16.10.2019 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Егор Герасимов вышел в 1/8 финала теннисного Кубка Кремля
Фото из открытых источников

Белорусский теннисист Егор Герасимов добился победы в первом раунде основной сетки стартов Кубка Кремля, взяв верх над итальянцем Томасом Фаббиано - 6:3, 6:4, сообщает БЕЛТА.

Егор Герасимов является 98-й ракеткой в рейтинге АТР, тогда как побежденный им соперник занимает 89-ю строчку списка лучших теннисистов мира.

В следующем круге соперником Егора Герасимова будет россиянин Андрей Рублев - 43-я ракетка мира.

 
 
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Егор Герасимов является 98-й ракеткой в рейтинге АТР, тогда как побежденный им соперник занимает 89-ю строчку списка лучших теннисистов мира.
 
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