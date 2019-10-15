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Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе

16.10.2019 13:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе
Фото из открытых источников

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, речь идёт о следующих предприятиях:

  • ООО «Мергард» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине);
  • ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели);

В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой:

  • ОАО «Птицефабрика «Дружба» (выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы);
  • СП «Санта Бремор» ООО (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели).

Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе
Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки белорусских яблок
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С 14 октября 2019 года ведомство ввело временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной рядом белорусских предприятий.
 
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