Россельхознадзор выявил листерии в белорусском мясе и рыбе

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, речь идёт о следующих предприятиях:
- ООО «Мергард» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине);
- ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели);
В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой:
- ОАО «Птицефабрика «Дружба» (выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы);
- СП «Санта Бремор» ООО (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели).