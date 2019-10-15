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1,5 миллиарда долларов ежегодно теряет Беларусь от недобросовестных посредников

16.10.2019 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

1,5 миллиарда долларов ежегодно теряет Беларусь от недобросовестных посредников

В карманах недобросовестных посредников ежегодно оседает более 1,5 млрд долларов, заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

"Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то я назову цифру, которая звучит впечатляюще: на сегодняшний день 3% ВВП оседает в карманах этих дельцов. Если брать в деньгах - это где-то 1,5 млрд долларов, даже чуть больше. Эти деньги для страны не лишние. Если бы они пошли на благие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность", - отметил Леонид Анфимов.

По его мнению, многие проблемы, связанные с необоснованным посредничеством, связаны с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти. Именно они, заметил председатель КГК, должны смотреть за своими предприятиями, насколько рационально те выстраивают свою экономическую деятельность, пишет БЕЛТА.

"Озабоченность, которая есть у правоохранительных, контролирующих органов, должна стать озабоченностью тех, кто должен в первую очередь контролировать эту хозяйственную деятельность", - заявил Леонид Анфимов.

При этом он обратил внимание, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями.

"Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить", - отметил председатель КГК.

Заместитель председателя КГК - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов констатировал, что необоснованное посредничество присутствует практически во всех отраслях.

"Если раньше мы фиксировали такие нарушение с использованием лжепредпринимательских структур, то после того как лжепредпринимательство было фактически вытеснено, мы столкнулись с другой проблемой - так называемые домицилированные компании, которые зарегистрированы за пределами Беларуси, но их деятельность осуществляется у нас в стране", - рассказал он.

В апреле правоохранители пресекли деятельность крупного посредника, который более 10 лет поставлял медицинское оборудование и расходные материалы - ежегодно на миллионы долларов. Это была продукция известного производителя, ее цена завышалась в три-четыре раза.

"Данный гражданин жил в Австрии, имел дом на Лазурном берегу во Франции, успел поменять три яхты стоимостью 800 тыс. евро, еще и взятки раздавал различным должностным лицам в системе здравоохранения", - заметил Игорь Маршалов.

В июне ДФР выявил схему, по которой руководитель одного из предприятий с использованием реквизитов эстонской компании поставлял различные добавки на белорусские мясокомбинаты. При этом стоимость поставляемой продукции была завышена до 300%.

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук в свою очередь обратил внимание, что необоснованное посредничество часто связано с коррупцией.

"Оно аккумулирует криминальные средства, которые потом являются "питательной средой" для различного рода преступлений, особенно преступлений по службе. Это та правовая сторона дела, с которой главным образом должна бороться правоохранительная система", - отметил он.

 
 
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В карманах недобросовестных посредников ежегодно оседает более 1,5 млрд долларов, заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.
 
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