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Пинские ветераны побывали в "Рогодоще"

16.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Именно осенью в РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» зародилась традиция встречаться с ветеранами, с теми, кто десятки лет посвящал себя служению водным путям Белорусского Полесья. В рядах первичной ветеранской организации речники нескольких поколений. Они живая история своего, одного из старейших в республике предприятий водного транспорта. «Днепробугводпуть» навсегда вошел в их жизнь, как дорога, по которой они шаг за шагом восстанавливали ее безопасность, заботились о развитии, оставляли рабочие автографы на многочисленных объектах. С полным правом можно говорить, что в РУЭСП стабильно закрепились забота и уважение к старшим поколениям работников. Осенью, в День пожилых людей, ветеранам здесь протягивают руку помощи и доброты - поздравляют, отмечают успехи, благодарят за труд. И приглашают посетить обновленные, вышедшие будто из-под иголочки, объекты водного хозяйства. Таким объектом на этот раз был реконструированный гидроузел № 3 «Рагодощ» в Ивановском районе.




- К 2015 году практически завершилась реконструкция судоходных гидротехнических сооружений Западного склона Днепро-Бугского канала, - напомнил ветеранам бывший энергетик РУЭСП И.М. Линко.

Иван Михайлович одним из первых высказал желание еще раз убедиться в надежности работы современного, оснащенного новейшей техникой гидроузла.




- И тогда же началась реконструкция сооружений на Восточном склоне канала, - продолжил он свой рассказ. - «Рагодощ» стал первым среди них. Гидроузел № 3 теперь также отвечает параметрам европейского стандарта внутренних водных путей класса Vа. По нему беспрепятственно проходят круизный теплоход «Белая Русь» и грузовые суда. А что касается энергетического потенциала, то Днепро-Бугский водный путь в целом бесценен для развития малой энергетики. Для этого, главное, есть объекты инфраструктуры - подъезды, вспомогательные здания, линии коммуникаций. Есть и высококлассные специалисты. «Рагодощ», не исключено, также займет свое место в энергетической системе малых ГЭС. Реконструкция гидроузла здесь проведена с сохранением площадки для монтажа необходимых турбин. И это, считаю, дальновидная политика всех, кто принял участие в обновлении очередного шлюза Днепро-Бугского водного пути.  




Тепло встретил коллег Владимир Михайлович Козодой. Во время реконструкции гидроузла он уже был его начальником и выполнял обязанности мастера производственно-технического отдела. Все прошло через руки этого водника - руководил плотницкими, арматурными работами, сварщиками... Сберегал уже наработанное, когда дважды стройка останавливалась из-за отсутствия финансирования. Начав работы на «Рагодоще» в октябре 2015-го подготовил объект к сдаче в нынешнем году. В это время тесно взаимодействовал практически со всеми, кто приехал на «Рагодощ» воочию увидеть плоды своего труда. Шлюз, машинное отделение, административное здание сверкали краской, были полностью задействованы. Рядом - заботливо благоустроенная акватория шлюза, сохраненные здания бывших служебных помещений... Ничто не разрушено. На гидроузле сегодняшнее мирно соседствует со вчерашним, привлекает не только своим архитектурно-художественным решением, но и познавательностью. Ландшафтное оформление гидроузла будет продолжено уже следующей весной. 

На пути к гидроузлу была у экскурсантов одна остановка - в Мотоле, местечке, известном своими песнями, музеями, трудолюбивыми людьми и «Мотальскімі прысмакамі». Богата история этого поселения.  Где скажите, можно найти на карте Беларуси такое место, откуда вышли аж два высших руководителя государства?!. Это первый президент Израиля Хаим Вейцман и пятый премьер-министр этой страны Голда Мейер. Да что говорить, здесь что ни мастер-умелец, то имя на всю округу. Мотоляне жили всегда обособленно. Панов над ними никогда не было. Сохраняют они свой  быт и уклад жизни на протяжении веков в песнях, музеях, в товарах, известных далеко за пределами села. Пинчане стали свидетелями всему этому в музее народного творчества. Группу встретили артистки фольклорно-этнографического театра «Мотальскія суседзі» с приглашениями и поздравлениями. Гид Галина Мистюкевич провела по восьми экспозиционных залах, гостеприимные хозяйки музея угостили чаем с мёдом и булочками местных пекарей-кондитеров. Народный театр запомнился аутентичным исполнением народных песен. Вместе с артистками пели и экскурсанты. «Суседкі» искренне благодарили за участие в их мини-концерте Марию Телятицкую, бывшую заведующую отделом рабочего снабжения РУЭСП, признанную певунью пинских водников. 

Из глубоких времен берут свое начало мотоляне. И свой археологический музей назвали «Нашы карані”. Корни эти в эпохе неолита, в бронзовом и каменном веках. Занимательное путешествие в древние времена в музее провел Антон Климович. 

Экскурсия, по общему мнению, была насыщенной и полной приятных впечатлений и открытий. А больше всего убедила, что дело ветеранов по-прежнему в надежных руках.

Тамара ЩЕРБАКОВА
 
 
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Именно осенью в РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» зародилась традиция встречаться с ветеранами, с теми, кто десятки лет посвящал себя служению водным путям...
 
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