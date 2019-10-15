Зима врасплох застать не должна

Источник материала: Пинский Вестник

Насколько организации и предприятия города готовы своевременно и грамотно отреагировать на «сюрпризы» погоды в осенне-зимний период? Именно об этом шла речь на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.



Как выяснилось, в целом подготовительная работа идет по плану. Так, КУПП «ЖКХ г.Пинска» созданы аварийно-восстановительные бригады; разработан алгоритм привлечения своей, а это порядка 50 единиц, и сторонней, к примеру, при залповом выбросе снега, техники для его уборки и раскрытия дорог; определены пять площадок в районе улиц Козубовского, Янищиц и некоторых других для складирования снежной массы; заготовлено порядка 90% от требуемого объема песчано-соляной смеси для посыпки дорог и тротуаров.

Готовы к реагированию на нештатные ситуации и в Пинских тепловых сетях. План по текущему ремонту теплосетей выполнен на 130%, укомплектованы ремонтные бригады, определен порядок их действий. Под особое внимание попала проблема, связанная с повреждениями теплосетей, имевшими место во время испытаний в межотопительный период. Причем из года в год их число растет. Не случайно, по сравнению с текущим в будущем году планируют отремонтировать теплосетей более чем в два раза: в 2019-м - это порядка четырех км, в 2020-м - около девяти с половиной.



Что касается Пинских электросетей, то там и персонал, и техника также готовы к любым капризам погоды.



На заседании поднимались многие вопросы, в частности, о необходимости получения жилфондом паспортов готовности до 1 сентября, о целесообразности выпуска на линию на городских маршрутах при чрезвычайных ситуациях автобусов-«гармошек» и некоторые другие.

В заключение Геннадий Васильевич выразил надежду, что нынешней зимой обойдется без чрезвычайных ситуаций, а если таковые произойдут, то любая авария будет локализована в кратчайшие сроки.



Наталья КИРКОВЕЦ