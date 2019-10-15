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"Там были тирамису и красная икра". Как в Беларуси кормят нуждающихся

16.10.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 октября – Всемирный день продовольствия. Развитые страны в последнее десятилетие столкнулись с перепроизводством продуктов питания, в результате этого происходит огромный процент годных в пищу продуктов, которые просто выбрасываются на свалку.

А ведь всегда найдутся люди, которым нужны эти продукты. Заметим, продукты нормального качества!

В национальной стратегии устойчивого развития идет речь о том, что нужно перераспределять ресурсы, чтобы сокращать количество отходов. Для решения этой проблемы в нашей стране создается пищевой банк.

Гость теленакала СТВ – основатель проекта «PISHCHA» – Елена Пищук.

Что такое пищевой банк и как он работает?

Пищевой банк – это, в целом, благотворительная организация, которая занимается сначала сбором продуктов, которые выбрасывают или производители, или поставщики, по причинам, которые не связаны с их непригодностью, это не продукты с истекшим сроком годности. 

Далее сортируют эти продукты, чтобы убедиться, что они съедобные и все с ними хорошо, потом перераспределяют нуждающимся. Это бывает по-разному, кто-то перераспределяет, сотрудничая с благотворительными организациями, кто-то напрямую передает людям, схемы могут быть разными, но суть одна.


Мне очень нравится система пищевых банков, потому что она стоит, как устойчивая табуретка на трех ножках: экологическая устойчивость: сокращение выбросов СО2 и пищевых отходов. Это принцип накорми нуждающихся. 

Какой бы социально развитой страной мы не были, все равно в любой стране в Германии или в США, есть люди, которые не откажутся от еды. Это просто здравый смысл. Мы тратим столько сил, любви на то, чтобы взрастить хлеб, потом мы его уничтожаем – это нерационально.

У нас очень часто спрашивают: можно ли отдать нам продукты. Мы не принимаем их от физических лиц, но существует сообщество в социальных сетях, называется фудшеринг. Если у вас остаются ненужные закатки, суп, блины – что угодно, вы просто туда постите и через две минуты у вас это все забирают. Клево, если люди будут об этом знать!

Есть ли какие-то конкретные ритейлеры или организации, которые работают с вами?

Да, мы сейчас в течение года отрабатывали схему с одним из наших партнеров, который работает только в Минске. Схема была такая: они нам передавали примерно раз в месяц партию продуктов, достаточно небольшую, которую мы могли самостоятельно передать нашим партнерам из числа благотворительных организаций. За год мы успели отработать систему. 

На данный момент мы подписываем официальный договор, который нам подготовили юристы, с крупным пищевым международным холдингом. Это такая распространенная практика во всем мире: начинать работать с крупными компаниями, именно производителями, потому что им это знакомо. 

Конкретно эта компания, с которой мы подписываем договор, работает с пищевым банком по всему миру, в том числе в России и в Украине, поэтому им понятна система, только стоит адаптировать ее под правовые нормы нашего государства.


В Торонто есть два магазина с бесплатной едой, там нет особых изысков, там может быть какая-то крупа, консервы. Можно совершенно спокойно положить в тележку и уйти мимо кассы. Может быть что-то такое у нас есть в планах?

У нас это не совсем возможно, такая схема работает в США и в Канаде, у нас, в соответствии с законодательством, мы можем передавать продукты только нуждающимся, у которых есть статус, подтвержденный в соответствии с указом №300 о спонсорской помощи. 

Поэтому просто так человек с улицы, к сожалению, хотя мне очень понятна их позиция, если ты пришел, значит, ты нуждаешься, но в нашем случае это будут люди с конкретными характеристиками: либо это люди с инвалидностью, либо пенсионеры.

У вас даже бывает и красная икра, и красная рыба.

Бывали такие казусы, когда мы вместе с территориальными центрами социального обслуживания населения зимой участвовали в акциях, когда в холодное время года передаются продукты бездомным людям. 

Мы как раз в этот день получили партию продуктов. Когда ты получаешь продукты, никогда не знаешь, что там будет. И в тот раз там был тирамису, красная икра, вяленые томаты, я понимаю, что – как накормить этим людей?! 

Поэтому в этот день мы поменяли наши планы и отвезли это все детскому учреждению, но, вообще, да, случается и такое.
 
Теги: Минск
 
 
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16 октября – Всемирный день продовольствия. Развитые страны в последнее десятилетие столкнулись с перепроизводством продуктов питания, в результате этого...
 
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