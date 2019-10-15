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Названа возможная дата отставки министра Карпенко

16.10.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На совещании 14 октября Александр Лукашенко заявил, что в белорусском образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый руководитель.

UDF.BY попросил экспертов дать оценку деятельности Игоря Карпенко.


«С одной стороны министр Карпенко допустил много ошибок. Но…»


Бывший проректор ЕГУ, профессор Владимир Дунаев неоднозначно оценил работу министра Карпенко.

«Вообще нельзя многого ожидать от министерства образования: согласно закону политику в этой области формирует президент. А поскольку он не принимал каких-то внятных документов, то министерство вынуждено было брать на себя определенную инициативу и далеко не всегда ее результаты были негативными», – сказал Дунаев.

Профессор считает, что у нынешнего министра были и успехи, и неудачи.

«Позитивные вещи делались непоследовательно и скромно, слишком поздно и слишком мало. Есть вещи, которые можно отнести к просчетам министра. Но я боюсь, то, что мы называем просчетами, совершенно иначе воспринималось главой государства. Он видит недостатки в образовании не в том, в чем видим мы», – полагает Дунаев.

Бывший проректор ЕГУ подытоживает:

«С одной стороны министр Карпенко допустил много ошибок. Но более важно то, что в этой сфере у нас нет никакой стратегии. Администрацию президента интересуют «стратегические задачи» другого уровня: во сколько начинать занятия и что делать с нерадивыми учащимися, которые грубят учителям».

Ожидает ли Карпенко отставка в ближайшее время?

«В Беларуси есть роковой месяц декабрь, когда очередной министр образования сходит со сцены. Так что вполне можно ожидать, что нынешний декабрь будет столь же «продуктивен». Но на вопрос, заслуживает ли Карпенко увольнения, я отвечу так: не более и не менее, чем предыдущий», – подчеркнул Дунаев.

Добавим, что в декабре-2010 был отправлен в отставку министр образования Александр Радьков, в декабре-2014 – Сергей Маскевич, в декабре 2016 – Михаил Журавков.

Ранее Лукашенко анонсировал проведение в конце 2019 года совещания по проблемам в образовании: «В этом году мы планируем после парламентских выборов, проведем такое серьезное мероприятие – мозговой штурм».


«Активность Карпенко много в чем оказалась разрушительной»

Известный репетитор Евгений Ливянт также не стал винить во всех проблемах сферы образования нынешнего министра.

«По моим ощущениям примерно с 2007 года в системе школьного образования (могу говорить только за нее) нет позитивных изменений. Не могу сказать, что вот при предыдущих министрах было сделано много хорошего и полезного. Мне кажется, нынешний министр более активен, чем предыдущие – такое ощущение, что те вообще ни черта не делали. 

Но, к сожалению, его активность много в чем оказалась разрушительной. Вспомнить хотя бы отмену экзаменов в гимназии, изменение системы подсчетов баллов на ЦТ», – считает Ливянт.

При этом известный репетитор отметил, что кризисные явления начали накапливаться задолго до нынешнего министра.

«Не нужно думать, что перед приходом Карпенко все было хорошо, а после его назначения вдруг стало плохо. И не следует считать, что если поменять одного министра на другого, все сразу улучшится. Нет. Чтобы что-то улучшилось нужно разработать и принять продуманную и эффективную программу реформ», – отметил Ливянт.
 
 
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На совещании 14 октября Александр Лукашенко заявил, что в белорусском образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет...
 
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