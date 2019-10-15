«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс».





По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.





Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».





Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели оборудования казанского завода, судя по предоставленной информации, выше, чем у зарубежных. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.









В «Газпроме» РБК сообщили, что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний «на объекте дочернего общества».





«В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе», — сказали в компании. Там добавили, что по инициативе «Газпрома» начались разработки аналогичного отечественного оборудования.





Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что компрессоров LMF в «Газпроме» не очень много, они используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов.





«Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», — сказал он.





По словам другого, близкого к «Газпрому» собеседника РБК, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель.





«Обычно при заключении сервисного контракта на обслуживание компрессоров можно произвести дистанционно исправление ошибки его работы, отключение также возможно. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание», — отметил источник.





По его словам, у «Газпрома» есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.









«Без компрессоров снижается давление в газотранспортной сети, пропускная способность тоже падает», — отметил еще один собеседник РБК, близкий к «Газпрому». На компрессорных станциях стоят стационарные компрессоры, их отключение было бы критичным для газопроводов, а мобильных — нет, добавил он.





Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах ОАО «Газпром» с 2010 года, говорилось в сообщении «Газпрома».