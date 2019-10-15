Тима Белорусских не устает выпускать треки. Послушайте новый

Источник материала: Tut.by

Тима Белорусских выпустил новый трек «Альфа и Омега». Да, это снова сингл, и да, у современных артистов теперь так модно — выпускать треки по одному, а не целым альбомом, как это было принято раньше. Альбом у Тимофея по-прежнему один (