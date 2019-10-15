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БЖД предупреждает: днем могут быть проблемы с оплатой билетов через интернет
16.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Днем 16 октября могут возникать трудности при оплате билетов БЖД через интернет, сообщает
«В связи с проведением плановых технических работ в период с 13.00 до 16.00 16 октября могут наблюдаться кратковременные перерывы при оплате проездных документов (билетов) на сайте poezd.rw.by через платежную систему АИС «Расчет», — говорится в сообщении.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.
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Днем 16 октября могут возникать трудности при оплате билетов БЖД через интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Белорусской...
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