Первый батутный центр «ВЗЛЁТ» в Дзержинске

Источник материала: Новости Дзержинска

Батутный центр «ВЗЛЁТ» — центр спортивных развлечений для всех возрастов и компаний — работает в Дзержинске.

Первый батутный центр открылся в Дзержинске. Причем зазывают туда не только детей разных возрастов, но и родителей. Обещают найти развлечения для всех и, как говорится, никто не уйдет обиженным. Собственно, из развлечений нам предлагают:

- прыжки (внезапно) на батутах (от 9 руб. чел./час);

- праздники на батутах (аниматоры, игры на арене и вот это все, цены уточняются в индивидуальном порядке);

- фитнес на батутах (групповые занятия по фитнесу, пробное занятие 5 руб., есть абонемент);

- летний батутный клуб (исключительно для детей 8-12 лет, прыжки, акробатика, педагоги);

- акробатика для детей (детские группы 4-7 лет и 7-14 лет, занятия по будням, пробное стоит 5 рублей);

- акробатика для взрослых (под контролем педагога вас научат крутить сальтухи и выживать после этого).

С полным прейскурантом можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Кроме того, для детишек есть горка и бассейн с паралоном.

Адрес: г.Дзержинск, ул. Минская 2.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Телефон: +375 (33) 344-18-18.

















