Объясняем, почему Лукашенко присоединил к Минску земли у Национального аэропорта и что это даст

Источник материала: Tut.by

Вчера Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года к Минску присоединяют 320 гектар земли возле Национального аэропорта. Зачем это делают и что это даст — в материале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В чем вообще проблема?

Дело в том, что территория Национального аэропорта хоть и расположена в 40 километрах от столицы, но является частью Минска. Это значит, что ее развитием занимается город. А вот некоторые прилегающие пустующие земли за забором оказались в подвешенном состоянии. Так, в перспективе они должны войти в состав Минска и согласно проекту детального планирования (ПДП) там надо построить разные объекты, но пока они находятся в составе Минской области. Логично, что при такой раскладке облисполком не был заинтересован в больших вложениях в эти территории. Эти земли помечены красным:

Поэтому, в основном, их содержанием (включая инженерные сети) за свой счет занимался Национальный аэропорт. Как говорил глава Минска Анатолий Сивак, все эти затраты ложились на цену услуг аэропорта для всех авиакомпаний, которые летают в Минск. А потом, если верить чиновнику, это сказывалось и на стоимости билета для нас с вами.

Кто и зачем ускорил процесс включения этих земель в Минск?

Толчок этому процессу и дал нынешний председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, который был до этого министром транспорта. После вступления в должность он сказал Александру Лукашенко, что эти земли нужно включить в состав столицы, ведь это не только скажется на стоимости услуг аэропорта, но и позволит быстро привести эту территорию в порядок.

К тому же, их включение — это логичный шаг по реализации ПДП и планов по развитию аэропорта.

Что сейчас на этой территории и что может быть потом?

На первом участке, который находится со стороны въезда в аэропорт из Минска и принадлежит Смолевичскому лесхозу, сейчас растет совсем негустой лес. Но согласно ПДП там должна быть культурно-развлекательная зона. Когда-то шла речь о размещении на этом месте ресторанов, гостиниц, казино и других активностей, которые будут востребованными не только клиентами аэропорта, но и работниками и гостями соседнего индустриального парка «Великий камень».



Вид на лес с дороги на Минск. Изображение: карта «Яндекс»

На втором присоединенном участке сейчас находятся земли разных государственных и частных компаний, а также пустырь. Там согласно ПДП должны разместиться различные службы аэропорта, которые пассажирам мало интересны.

Что будет дальше и что с налогами?

Сейчас власти должны будут разработать план мероприятий по реализации указа. А именно — внести изменения в ПДП и сформировать инвестиционные площадки. Ведь, как минимум, неплохо было бы построить культурно-развлекательную зону на месте лесополосы не за счет бюджета, а за счет частного капитала.

Что же касается земель предприятий, которые включили в состав Минска, то, по логике, для них должен вырасти земельный налог и налог на недвижимость, который в столице в среднем априори выше. Но не все так страшно, потому что коэффициенты налога теоретически можно подогнать нормативными актами актами так, чтобы они остались на нынешнем уровне.

А у некоторых там земли немало. Например, частной компании «Логистик Парк» принадлежит 77 гектар.