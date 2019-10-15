В Кобрине водителем на автомобиле БМВ травмирован пешеход

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 07:15 23-летний житель Дрогичинского района, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по улице Дзержинского. Напротив дома №76, водитель совершил наезд на 45-летнего пешехода, жителя деревни Хидры Кобринского района, который пересекал проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате происшествия пешеход с травмами доставлен в УЗ «Кобринская ЦПБ». Проводится проверка.