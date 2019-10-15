Источник материала: Виртуальный Брест

В Московском районе города Бреста подведены итоги смотра-конкурса «Помнить, чтобы жить» малотиражных газет, творческих работ, буклетов, альбомов предприятий, организаций и учреждений, посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.





На конкурс были представлены 32 малотиражных издания, 5 творческих работ и 2 альбома.





В итоге коллегиальным решением жюри

дипломом I степени и денежной премией награждена редакция ежемесячного издания «Ветразь» (ГУО «Гимназия №4 г. Бреста, редактор Михайлова Наталья);

дипломом II степени и денежной премией награждены малотиражные газеты «Планета 19» (ГУО «Средняя школа №19 г. Бреста, редактор Юрко Н.В.), «Южный ветер» (ГУО «Средняя школа №14 им. Фомина г. Бреста, редактор Манакова И.В.), «Медицинский меридиан» (ГУО «Брестский государственный медицинский колледж», редактор Мацукевич Т.П.);

дипломом III степени и денежной премией награждены малотиражные газеты «Тридцаточка» (ГУО «Средняя школа №30 г. Бреста, редактор Пахотина Л.Н.), «35 квартал» (ГУО «Средняя школа №35 г. Бреста, редактор Полуянович Е.П.), «В школе» (ГУО «Средняя школа №22 г. Бреста, редактор Абрамук Л.И.), «Седьмой континент» (ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста, редактор Сверба Т.В.).

Кроме этого немало малотиражных изданий, представленных на конкурс, награждены поощрительными дипломами и денежными премиями. Конкурс показал, что нынешнее поколение с трепетом и вниманием относится к памяти старших поколений, прошедших через неимоверные испытания Великой Отечественной войны.