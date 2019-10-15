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Оркестр Гленна Миллера под управлением Уилла Салдена едет в Брест

16.10.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Радостное и долгожданное событие для всех любителей джаза ! Этой осенью виртуозные музыканты приезжают в Беларусь, чтобы наполнить наши сердца прекрасным классическим джазом.

Оркестр Гленна Миллера под управлением Уилла Салдена едет в Брест

Оркестр является одним из трех оркестров в мире, которым дано право так называться и единственным, который может работать в Республике Беларусь !

В репертуаре Оркестра Гленна Миллера - пьесы выдающихся композиторов эпохи биг-бендов – эпохи легендарного джаза 30-50-ых годов прошлого столетия..

Вил Салден – знаменитый музыкант и исполнитель Нидерландов - влюбился в джаз давно и навсегда, и сумел собрать у себя отличных музыкантов из разных стран, таких же влюблённых и увлечённых в джаз, как и он сам.

Оркестр Гленна Миллера под управлением Уилла Салдена едет в Брест

Вил и его музыканты стараются воплотить в жизнь магическую формулу Миллера: «Каждый солист и аранжировщик музыки должен стремиться создать совершенно новый и безупречный стиль звучания, узнаваемый с самых первых нот».

Кстати, согласно легенде, то самое уникальное и, безусловно узнаваемое звучание Оркестра Гленна Миллера, родилось совершенно случайно. Во время концерта трубач поранил губу, и музыкант с кларнетом вынужден был подхватить его партию.

Таким образом появился на свет стиль игры Гленна Миллера – стиль, который дарит зрителям незабываемые ощущения праздника и соприкосновения с чудом Музыки!!

Естественно, кульминацией концерта станет исполнение самого известного произведения - «Серенады лунного света» из фильма «Серенада солнечной долины», - которое погружает зрителя в невероятную атмосферу эпохи Гленна Миллера.

Невероятной популярности группа достигал с такими композициями, как «Moonlight Serenade», «I’ve Got a Gal in Kalamazoo», «Chattanooga Choo Choo» и «In the Mood», поклонники всегда старались заказать билеты на концерт оркестра Гленна Миллера, чтобы снова услышать любимые композиции.

Если вы решили купить билеты на концерт Оркестра Гленна Миллера, то вы обязательно останетесь в восторге от настоящей живой музыки, которая исполняется самыми талантливыми музыкантами планеты.

Цена билета: 70.00-90.00 рублей
БИЛЕТ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Билеты можно приобрести в концертных кассах филармонии:
● остановка «ЦУМ», тел: 95-93-01, время работы: 12:00-19:00;
● в здании филармонии (ул.Орджоникидзе,14), тел.: 95-93-02, время работы с 10:00-18:30 (суббота, воскресенье выходной).

 
 
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  Радостное и долгожданное событие для всех любителей джаза ! Этой осенью виртуозные музыканты приезжают в Беларусь, чтобы наполнить наши сердца прекрасным...
 
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