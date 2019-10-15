Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Несение срочной военной службы - не повод, чтобы обделять своим вниманием самых родных и близких людей. Так считают в войсковой части 94017.





Именно поэтому по инициативе командования в канун Дня матери, 13 октября, военнослужащие пригласили на торжественное мероприятие тех, кто подарил им жизнь, воспитал и научил тому, что такое «хорошо», а что такое «плохо», — своих мам.

Солдаты поздравили матерей, вручили им цветы и сладкие подарки. В этот день из уст строгих молодых людей в форме звучали искренние слова благодарности в адрес самых главных в их жизни женщин. Военнослужащие, как никто другой, знают, как бесценна забота и безусловная любовь. А их мамы, в отличие от женщин, воспитавших девочек, понимают, что такое отправить сына в армию, целиком и полностью доверить его воспитание на этом жизненном этапе командованию. Поэтому для семей мужчин, несущих срочную военную службу, в этот день организовали также экскурсию, в ходе которой они смогли ознакомиться с солдатским бытом, узнали о порядке прохождения службы.

После торжественного мероприятия прошёл вечер вопросов и ответов. Матери и отцы солдат смогли в неформальной обстановке пообщаться с офицерами.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.