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Стало известно, сколько недополучила Беларусь из-за «грязной» нефти

16.10.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, сколько недополучила Беларусь из-за «грязной» нефти
БЕЛТА

«За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Евдоченко

Суть налогового маневра в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении ставки налога на ее добычу. На белорусской экономике это скажется в виде дополнительных издержек из-за роста стоимости углеводородов. 

«Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей в участок нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Оба белорусских НПЗ были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

Стало известно, сколько недополучила Беларусь из-за «грязной» нефти
Когда Беларусь получит компенсацию за грязную нефть?
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Речь идёт о сумме в размере около 1,5 миллиара долларов. При подсчётах учитывались также недополученные прибыли в результате налогового манёвра в России. Лишь около...
 
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