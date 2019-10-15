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Стало известно, сколько недополучила Беларусь из-за «грязной» нефти
16.10.2019 14:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года», - сообщает
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Речь идёт о сумме в размере около 1,5 миллиара долларов. При подсчётах учитывались также недополученные прибыли в результате налогового манёвра в России. Лишь около...
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