Стало известно, сколько недополучила Беларусь из-за «грязной» нефти

«За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Евдоченко.

Суть налогового маневра в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть и повышении ставки налога на ее добычу. На белорусской экономике это скажется в виде дополнительных издержек из-за роста стоимости углеводородов.

«Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей в участок нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Оба белорусских НПЗ были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

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