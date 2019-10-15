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Среди претендентов на места в парламенте Беларуси становится все больше молодежи

16.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси становится больше молодежи среди претендентов на места в Палате представителей. В перспективе в парламенте планируется создать молодежную группу, которая будет работать над законопроектами в тесной связке с опытными депутатами. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди претендентов на места в парламенте Беларуси становится все больше молодежи

По данным ЦИК, число молодых людей до 30 лет среди выдвиженцев на выборах в Палату представителей выросло. Сколько их останется в избирательной гонке, станет известно после 17 октября, когда в стране завершится регистрация кандидатов в депутаты.

Екатерина Петрашкевич рассказала, что среди претендентов на депутатские мандаты около 10 членов БРСМ. Кто-то выдвинулся путем сбора подписей, кто-то от трудового коллектива или политической партии. В союзе молодежи планируют создать в парламенте молодежную группу, члены которой помимо непосредственного участия в разработке законопроектов будут решать вместе с опытными парламентариями стратегические задачи. «Это будет та связь, когда законопроект есть, и дальше мы слушаем молодежь», — отметила председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит 16 октября в Минске семинар-тренинг «Беларусь и Я» с участием более 250 представителей молодежной организации: руководителей штабов союза молодежи по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, членов окружных комиссий, аккредитованных наблюдателей, молодых депутатов местных советов из всех регионов страны, кандидатов БРСМ в белорусский парламент. В дальнейшем подобные семинары пройдут в регионах. Екатерина Петрашкевич подчеркнула, что основная задача проекта — повышение электоральной активности молодежи.

Представитель БРСМ обратила внимание, что в этом направлении общественное объединение ищет новые формы работы. Так, во время семинара прошла презентация мобильного приложения «Голосую!», которое позволяет по домашнему адресу найти свой избирательный округ, участок для голосования, а также получить информацию о кандидатах в депутаты после их регистрации. Была представлена и тематическая компьютерная игра. Все это — разработки активистов Минской городской организации БРСМ.

Центральным событием стал открытый диалог «Беларусь и Я», на который приехала председатель ЦИК Лидия Ермошина. Кроме того, был организован тренинговый марафон с интерактивными деловыми играми.

БРСМ традиционно активно участвует в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не стала исключением. В окружные избирательные комиссии включены 93 представителя союза молодежи, в территориальные — шесть, участковые — 3,8 тыс. Активисты БРСМ будут и в числе наблюдателей. Союз молодежи направил 415 своих представителей в территориальные, окружные, участковые комиссии. Один наблюдатель от БРСМ аккредитован в ЦИК.

Кроме этого, волонтеры БРСМ в дни голосования будут помогать на избирательных участках людям с инвалидностью, пожилым, мамам с детскими колясками.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси становится больше молодежи среди претендентов на места в Палате представителей. В перспективе в парламенте планируется создать молодежную группу,
 
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