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Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

16.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

Приятным сюрпризом для четырех представительниц прекрасной половины человечества стала встреча с женщинами-руководителями из нашего района. Галина Стасевич, председатель районной организации Белорусского союза женщин, Ольга Медведь, председатель районной организации Белорусского фонда мира, Тамара Лебедевская, директор ТЦСОН Пинского района, и Анна Зенютич, начальник районного отдела загс, нашли самые теплые слова, чтобы поздравить мам с замечательным осенним праздником.

Знаки внимания – поздравления и подарки – с благодарностью приняли Алеся Румак, Ольга Балук, Любовь Олёх и Ирина Гузаревич. Интересно, что у всех четверых во время Недели матери родились мальчики. У Алеси Румак из Сошно это первый ребенок, назвать его решили Егором. Пинчанка Ольга Балук родила второго сына. На две многодетные семьи в районе стало больше благодаря Любови Олёх из Лыще, у которой теперь уже три богатыря, и Ирины Гузаревич, что проживает в Погосте-Загородском. Маленького Глеба ждут дома братик Роман и сестричка Лилия.

 

Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

Поздравления принимает Алеся Румак

Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

Во второй раз мамой незадолго до Дня матери стала Ольга Балук

Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

Многодетной мамой стала Любовь Олёх

Представители ряда организаций региона пришли в День матери в роддом с подарками для мам

Третий ребенок — сын Глеб — родился у Ирины Гузаревич

– Пока детки маленькие, вы о них заботитесь, даете им путевку в жизнь, – отметила, обращаясь к мамам, Галина Стасевич. – Пусть они растут здоровыми и крепкими. А когда вырастут, станут вашими защитниками и помощниками, а также достойными гражданами нашего государства.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 
 
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