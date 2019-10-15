ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ноябрьские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Минском и Пинском

16.10.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В ноябрьские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Минском и Пинском
С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначит дополнительные поезда и увеличит периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре БЖД.

В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Могилев – Гомель, Полоцк – Минск.

В международном сообщении дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: Минск – Вильнюс – Минск, Гомель – Сновск – Гомель, Минск – Львов – Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначит дополнительные поезда и увеличит периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Солдаты поздравили матерей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика