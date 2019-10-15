В ноябрьские праздники дополнительные поезда будут курсировать между Минском и Пинском

Источник материала: Полесская правда



С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначит дополнительные поезда и увеличит периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре БЖД.

В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Могилев, Минск – Пинск , Могилев – Гомель, Полоцк – Минск.

В международном сообщении дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам: Минск – Вильнюс – Минск, Гомель – Сновск – Гомель, Минск – Львов – Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.