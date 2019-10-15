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КГК внес на рассмотрение президента проект указа о борьбе с посредниками

16.10.2019 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

КГК внес на рассмотрение президента проект указа о борьбе с посредниками

Комитет государственного контроля внес на рассмотрение президента проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.

"Он находится уже на рассмотрении президента. Думаю, что глава государства пойдет на то, чтобы провести специальное совещание по этому проекту указа и рассмотреть в комплексе все вопросы, связанные с необоснованным, недобросовестным посредничеством", - сообщил председатель КГК Леонид Анфимов.

По его словам, проект указа предусматривает обязательное согласование с вышестоящими организациями закупок, если они осуществляются за счет государственных денег.

"Если вы хотите купить какой-то товар у посредника, то должны согласовать эту закупку. Если это колхоз и он находится в коммунальной собственности - то с тем органом, который осуществляет владельческий надзор, у кого находятся акции этого предприятия", - пояснил председатель КГК.

Леонид Анфимов обратил внимание, что речь идет о закупках определенной ценовой категории, пишет БЕЛТА.

 
 
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Комитет государственного контроля внес на рассмотрение президента проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством.
 
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