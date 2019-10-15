Ваша любимая финская хеви-метал-группа снова выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Легендарные музыканты из группы Nightwish выступят 31 мая в Falcon Club Arena с презентацией нового альбома.



Фото предоставлено организаторами

Финская хеви-метал-группа Nightwish была основана в 1996 году и с тех пор не перестает покорять своим фирменным звучанием поклонников по всему миру. Nightwish — это сочетание академического женского вокала с тяжелой рок-музыкой, которое сделало группу узнаваемой. Второй студийный альбом коллектива — Oceanborn — получил платиновый статус, а пластинка Whishmaster, вышедшая в 2000 году, была названа альбомом года по версии журнала Rock Hard.

Nightwish отправляется в большой тур в поддержку нового альбома, дата выхода которого пока держится в строгом секрете. Минск станет одним из первых городов, который услышит свежий альбом и фирменное звучание группы вживую.

А разогревать публику перед выступлением Nightwish будут еще одни рокеры — группа с международным составом Beast in Black. Им не в новинку выходить на сцену перед легендарными музыкантами, ведь впервые в качестве разогрева Nightwish группа выступила еще в 2015 году, даже не успев выпустить свой дебютный альбом. Beast in Black — это новое звучание, основной идеей которого является манга и аниме.

Когда: 31 мая, 19.00. Где: Falcon Club Arena . Сколько: от 70 до 120 рублей. Фан-зона — 80 рублей (первые 200 билетов), после — 90 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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