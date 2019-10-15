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Медведь загнал людей на дерево и караулил внизу: видео из России
Источник материала: Tut.by
Двое мужчин сняли на видео медведя в Ванинском районе России. Кадры не совсем обычные: видео снято с дерева, на которое людям пришлось залезть, чтобы избежать контакта со зверем. Мужчины пытались прогнать медведя криками, но это им не удалось. Животное тем временем уничтожило надувные лодки, лежащие под деревом. Людям пришлось ждать на высоте, пока медведь не ушел. И ругаться. Очень сильно ругаться.
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