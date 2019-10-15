Сегодня еще можно попасть на выставку европейского юмора

Источник материала: Аргументы и факты

К сожалению, всего несколько дней в Минске, в пространстве ОК16 (ул. Октябрьская, 16), работает выставка «Юмор, комикс, карикатура и сатира в Средней Европе», где представлены рисунки и мультипликация, отражающие политическую и социальную тематику ХХ века.

Организатор выставки – Среднеевропейская культурная платформа (РССЕ), которая была основана в Вене в 2001 г. шестью странами Центральной Европы – Австрией, Чехией, Венгрией, Польшей, Словакией и Словенией. Основная задача PCCE – акцентирование внимания на среднеевропейский регион в рамках ЕС, развитие культурного диалога, реализация и поддержка двусторонних и многосторонних проектов, направленных на общие среднеевропейские культурные ценности и интересы. С 1 июля по 31 декабря 2019 года PCCE возглавляет Чехия, председательствующей страной в первой половине 2020 года будет Словакия.





На открытии выставки «Юмор, комикс, карикатура и сатира в Средней Европе» директор департамента публичной дипломатии МИДа Чешской Республики Эва ДВОРЖАКОВА отметила важность кооперации в сфере культуры.

«Кроме того, мы хотели бы показать, каковы разные стороны культуры, например, юмор, который хорошо показывает национальный характер, - сказала представитель Чехии. – А почему он был выбран темой выставки: потому что юмор понятен без слов представителям разных народов, он объединяет людей и помогает преодолевать сложные ситуации».

Каждая страна предложила для экспозиции произведения популярных у себя на родине авторов. Например, как рассказал координатор культурных проектов департамента Центральной Европы Министерства иностранных дел Чешской Республики Зденек ЛЫШКА, представители Чехии решили познакомить белорусскую публику как с исторической карикатурой (работы 16 века), так и с работами авторов, очень популярных в период между Первой и Второй мировой войнами, создававших злободневную сатиру на военную тематику.

Михал МАЗУРЕК, представляющий МИД Польши, отметил, что для экспозиции выбрали работы известного карикатуриста Эрика Липиньского, основоположника издания «Шпильки» и музея карикатуры в Варшаве. Во время Второй мировой войны художник работал с польским сопротивлением, участвовал в производстве фальшивых документов. Был арестован нацистами и заключен в тюрьму и концлагерь «Освенцим». Эрик Липиньски получил звание «Праведника мира» в 1991 г.

Австрию на выставке представил директор музея карикатуры из Кремса Готфрид ГУЗЕНБАУЭР. «Наш музей очень популярен, - отметил представитель Австрии. – Даже архитектор здания музея сам был карикатуристом. Мы же решили представить в этой экспозиции работы 50-60-х гг. ХХ века и современные». Кстати, на работах австрийских художников есть многие узнаваемые персоны советского периода.